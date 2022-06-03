Рации, дроны, канистры. Rozetka назвала самые популярные товары для военных и создала для них отдельный раздел 3 июня, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Дроны — одни из самых популярных товаров на Rozetka (Фото:Florian Pircher / Pixabay)

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka собрал товары для военных в единый раздел и назвал самые популярные из них.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Как сообщили в маркетплейсе, по одной ссылке можно приобрести тактическое снаряжение, одежду и обувь, электронику, хозяйственный инвентарь, средства для гигиены и другие товары для военных.

Видео дня

«Мы сделали это, чтобы сэкономить время на поиски тем, кто хочет помочь нашим военным, — рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин. — Сейчас видим наибольший спрос на рации, пауэрбанки, квадрокоптеры, тактические ножи, наушники для стрельбы и т. д. ».

В данный момент на сайте онлайн-ритейлера наиболее популярными товарами для военных являются:

— рации;

— пауэрбанки;

— квадрокоптеры;

— наушники для стрельбы;

— жилеты для разгрузки;

— тактические очки и перчатки;

— карематы;

— военная обувь;

— футболки и мужское белье;

— тактические ножи;

— электростанки и гели для бритья;

— канистры для горючего.

Как сообщалось, Rozetka установила комиссию 0% для продавцов военных товаров.

С конца февраля количество таких продавцов на маркетплейсе выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом.

По состоянию на июнь крупнейший онлайн-ритейлер Украины возобновил работу 230 точек выдачи товаров в 66 регионах Украины. Получить заказ можно в любой точке выдачи (с бесплатной доставкой на нее) и в точках Новой Пошты и Укрпошты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.