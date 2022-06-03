Рации, дроны, канистры. Rozetka назвала самые популярные товары для военных и создала для них отдельный раздел
Дроны — одни из самых популярных товаров на Rozetka (Фото:Florian Pircher / Pixabay)
Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka собрал товары для военных в единый раздел и назвал самые популярные из них.
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Как сообщили в маркетплейсе, по одной ссылке можно приобрести тактическое снаряжение, одежду и обувь, электронику, хозяйственный инвентарь, средства для гигиены и другие товары для военных.
«Мы сделали это, чтобы сэкономить время на поиски тем, кто хочет помочь нашим военным, — рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин. — Сейчас видим наибольший спрос на рации, пауэрбанки, квадрокоптеры, тактические ножи, наушники для стрельбы
В данный момент на сайте онлайн-ритейлера наиболее популярными товарами для военных являются:
— рации;
— пауэрбанки;
— квадрокоптеры;
— наушники для стрельбы;
— жилеты для разгрузки;
— тактические очки и перчатки;
— карематы;
— военная обувь;
— футболки и мужское белье;
— тактические ножи;
— электростанки и гели для бритья;
— канистры для горючего.
Как сообщалось, Rozetka установила комиссию 0% для продавцов военных товаров.
С конца февраля количество таких продавцов на маркетплейсе выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом.
По состоянию на июнь крупнейший онлайн-ритейлер Украины возобновил работу 230 точек выдачи товаров в 66 регионах Украины. Получить заказ можно в любой точке выдачи (с бесплатной доставкой на нее) и в точках Новой Пошты и Укрпошты.
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