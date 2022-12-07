Компания холдинга TECHIIA обеспечивает украиноязычную трансляцию Чемпионата мира по футболу 7 декабря, 10:00 Новости компаний Студия украиноязычной трансляции ЧМ по Футболу для MEGOGO (Фото:прессслужба WePlay Esports)

Украинские фанаты футбола получают эксклюзивную аналитику и экспертные обзоры матчей Мундиаля c киевской студии компании WePlay Esports. Она входит в международный холдинг TECHIA, среди основателей которого — украинский предприниматель Олег Крот.

WePlay Esports стала официальным продакшн-партнером медиасервиса MEGOGO, получившим официальные права на трансляцию всех 64 матчей Чемпионата мира по футболу. Вместе компании готовят трансляции матчей, а также студии предматчевой и послематчевой аналитики с участием известных спортсменов, тренеров, блоггеров и звезд шоу-бизнеса, которые проходят в студии WePlay в Киеве.

Видео дня

«Оригинальные трансляции крупнейших мировых турниров — это одна из визиток WePlay Esports в индустрии киберспорта. Теперь наша команда перенесет этот опыт в сферу большого футбола. Экспертиза команды и современные технологии в студиях WePlay помогут делать трансляции, которые понравятся самым требовательным украинским фанатам», — комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

«Наша команда давно известна открытостью к любым вызовам и профессионализмом, с которым мы подходим к каждому проекту. Студии WePlay в Киеве сконструированы по последнему слову техники и подходят для освещения не только киберспортивных событий, но и мероприятий других индустрий. Это будет наш пилотный проект в сфере футбола, однако мы сделаем все возможное, чтобы качество трансляции соответствовало уровню Чемпионата мира», — делится Максим Билоногов, chief visionary officer и генеральный продюсер WePlay Esports.

«Мы довольно долго искали партнера по производству студий Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, и среди многих вариантов выбрали именно предложение WePlay. Экспертиза этой украинской компании признана по всему миру» — говорит Артем Панченко, шеф-редактор направления «Спорт» в MEGOGO.Трансляция футбольного турнира будет доступна в Full HD качестве на каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подпискам «Максимальная» и «Спорт».

Справка:

TECHIIA — международный технологический холдинг, объединяющий более 10 компаний и более 1000 специалистов в сферах IT, киберспорта, БПЛА, строительных технологий и легкой промышленности. Офисы компании работают в Киеве, Лос-Анджелесе и на Кипре.