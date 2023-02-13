Общая тенденция. Число нелегально трудоустроенных в Польше украинцев уменьшилось на треть 13 февраля, 14:35 Чаще всего иностранцы выполняли нелегальную работу в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг (Фото:depositphotos/EdZbarzhyvetsky/коллаж НВ)

В 2022 году в Польше обнаружили 7,4 тыс. граждан Украины, работавших нелегально, что на 29% меньше по сравнению с 2021 годом. Всего в течение прошлого года поймали 10 705 нелегально работающих иностранцев — на 2 565 человек меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные Пограничной службы Польши, граждане Украины при этом остаются самой большой группой иностранцев, работающих нелегально в Польше.



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Руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко отметила, что это небольшой процент по сравнению с числом беженцев, которые нашли убежище и начали работать в Польше, а также учитывая общее количество проживающих в Польше украинцев — около 2,3 млн человек.

Отмечается, что, несмотря на снижение общего количества нелегально трудоустроенных иностранцев, вдвое возросло количество нелегально работающих граждан Индии, на треть — граждан Грузии, а также индонезийцев и турок. Тем временем нелегальных работников россиян и белорусов стало меньше одной шестой.

Чаще всего иностранцы выполняли нелегальную работу в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг.

Кузенко отметила, что, несмотря на то, что в Польше достаточно простой доступ к рынку труда по сравнению с другими европейскими странами, часто из-за желания заработать больше, люди соглашаются работать без трудового договора.