Четвертый ежегодный форум по недвижимости в Восточной Европе

26 ноября бизнес-ассоциация URE Club совместно с издательством Europaproperty.com проведет Форум стран Восточной Европы для компаний – участников рынка недвижимости. Форум пройдет в InterContinental Hotel в четвертый раз. Ивент объединит профессионалов рынков недвижимости Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Молдовы. Данный Форум традиционно привлекает иностранных инвесторов и компании, которым интересен потенциал региона.

В этом году главной темой мероприятия станет «Жилая недвижимость как драйвер роста экономики региона» и титульным партнером выступит международная платформа поиска жилья Flatfy.

«В реалиях действующего закона «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» и стартовавшей программы строительства нового жилья на месте домов старше 50 лет, недвижимость из высокорентабельного бизнеса превращается в драйвер роста ВВП и базой для формирования сбережений не только для бизнеса, а и доходов домохозяйств. Именно поэтому EE Real Estate Forum – знаковое событие и важный инструмент индустрии, позволяющий не только обозначить ландшафт и расстановку сил, определить растущие тренды, а также понять насколько рынок однороден и какие кластеры, помимо очевидных (жилая, торговая и коммерческая недвижимость) сформировались сегодня» - подчеркнул Даниил Владов, член наблюдательного совета URE, генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate.

В последние годы мировой объем инвестиций в жилую недвижимость был гораздо выше, чем в коммерческую и индустриальную. В Украине, равно как в Грузии, Казахстане, Беларуси именно жилая недвижимость лидирует по количеству вводимых в эксплуатацию метров жилья, в отличии от объектов коммерческого назначения. Глобальный тренд в полной мере можно ощутить не только в том, что жилых объектов строится больше, но и в том, что застройщики жилья включают в проекты объекты социальной инфраструктуры: торговые центры, общественные здания, офисные площади и даже отели. Причем наибольшее внимание инвесторы уделяют многоквартирным комплексам, студенческому жилью и домам престарелых. Вместе с тем, часть инвесторов, желающих распределить активы между разными классами недвижимости, переключаются на коливинги и многоквартирные комплексы. Восемь европейских рынков привлекли в этот тип собственности около 27 млрд долл. в 2017 году.

Когда ожидать их воплощения в жизнь у нас и что для этого нужно – расскажут эксперты в рамках Форума, который при поддержке Flatfy стал в этом году Flatfy Residential Day. Одной из тем обсуждения станут также «центры притяжения», ставшие новым форматом недвижимости в Европе, который также называют «умным форматом».

В программе Форума в этом году:

· Обсуждение юридических аспектов и связей с государственными органами при работе с инвестором.

· Вопросы урбанизации и развития городов.

· Инвестиционная дискуссионная панель, во время которой будут обсуждаться основные возможности для инвесторов региона и инструменты привлечения иностранных инвестиций.

Среди спикеров мероприятия ведущие застройщики региона, архитекторы и консультанты, аналитики рынков. К диалогу приглашены и чиновники городского и государственного уровня. Детальная программа уже на сайте события eeaawards.com

"Так как мероприятие проводится уже в четвертый раз, мы отлично понимаем интересы наших гостей и в выборе главной темы Форума ориентировались как на международные тренды, так и на свойственные рынку недвижимости Восточной Европы особенности. К тому же, титульным партнером Форума, его интеллектуальной составляющей, стала международная платформа поиска жилья Flatfy. Это не только подтверждает правильный выбор темы и акцентов программы в этом году, но и подчеркивает международный статус мероприятия", - комментирует Ольга Соловей, CEO URE Club.

Программа мероприятия, разработанная экспертами Europaproperty.com совместно с URE Club, успешный опыт работы которых на рынке девелопмента составляет более 10 лет, нацелена на получение гостями и участниками достоверной информации о каждом регионе с целью оценки инвестиционной привлекательности каждого.

Место: InterContinental Hotel, ул. Большая Житомирская, 2А

Контактное лицо: Циснами Васадзе, t_vasadze@ureclub.com, +380 67 508 80 81