Чешский наземный лоукост запускает рейсы из Украины в Прагу

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet открывает продажу билетов на рейсы из Ужгорода и Мукачево в Прагу, сообщает ТСН.

Поездки не будут прямыми - из Закарпатья будет ехать автобус, а в словацком Кошице нужно будет пересесть на фирменный поезд RegioJet.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро. При выборе спального вагона стоимость возрастет до 22,1 евро.

Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с авиалоукостом Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы. Первый рейс из Киева в Берлин запланирован на 3 сентября.