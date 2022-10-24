Из-за срыва поставок. Чешская энергетическая компания ČEZ готовит международный арбитраж против Газпрома 24 октября, 11:54 ČEZ готовит международный арбитраж против Газпрома (Фото:Gazprom via Twitter)

Чешская энергетическая компания ČEZ понесла миллионные убытки из-за перебоев в поставке газа со стороны России в течение 2022 года. Компания готовит международный арбитраж против Газпрома, где потребует компенсаций за перебои в поставках.

Об этом заявил генеральный директор компании Даниэль Бенеш, сообщает Denik.cz.



По словам Бенеша, ČEZ не ведет переговоры с Газпромом о поставках на следующий год, ведь «в тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт, трудно говорить о чем-то другом, кроме возмещения убытков».

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Он оценил ущерб ČEZ в размере примерно от сотен миллионов до миллиарда чешских крон.

Ранее Нафтогаз Украины подал прошение об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд. Нафтогаз требует от российской газовой компании полностью рассчитаться за транзит газа по контракту, включающему условие «качай или платы».

Также польская PGNiG требует от российского монополиста проценты по переплате за газ. Компания ожидает ответа Газпрома относительно обращения в арбитраж.