Чешская авиакомпания возобновила полеты в Одессу

Авиакомпания Czech Airlines с 25 мая возобновила осуществление регулярных полетов по направлению Одесса-Прага (Чехия).

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Одесса.

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять два рейса из Одессы в неделю - по вторникам и пятницам. Вылет - в 5:00, прибытие - в 6:10. Кроме того, с 17 июня запустят дополнительный рейс - еженедельно.

Отметим, что авиарейс по данному маршруту компания открыла 28 апреля 2016.

Czech Airlines - национальная авиакомпания Чешской Республики, базирующаяся в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Компания выполняет рейсы в Европе, Ближнему Востоку и Азии. Также осуществляет чартерные рейсы и грузовые перевозки.