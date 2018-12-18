Чешская авиакомпания снова будет летать из Одессы в Прагу
Сегодня, 18:08
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Чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила рейс Одесса - Прага, который был отменен в конце октября из-за "экономических причин".
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Одесса.
Полеты будут выполнятся два раза в неделю по вторникам и пятницам до 30 марта 2019 года.
Посадка рейсов из Праги запланирована на 1:30, а вылет в Прагу – в 5:00.
Напомним, Czech Airlines запустила рейсы Одесса - Прага в конце апреля 2016 года.