Чешская авиакомпания снова будет летать из Одессы в Прагу Сегодня, 18:08 139 Цей матеріал також доступний українською Полеты будут выполнятся два раза в неделю по вторникам и пятницам Фото: Czech Airlines via Facebook

Чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила рейс Одесса - Прага, который был отменен в конце октября из-за "экономических причин".

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Одесса.

Полеты будут выполнятся два раза в неделю по вторникам и пятницам до 30 марта 2019 года.

Посадка рейсов из Праги запланирована на 1:30, а вылет в Прагу – в 5:00.

Напомним, Czech Airlines запустила рейсы Одесса - Прага в конце апреля 2016 года.