Чернышов назвал обыск в Киевстаре бессмысленным

0 комментировать
Чернышов заявил, что большого вреда бизнесу это не принесло
Фото: Наталья Кравчук /НВ

Чернышов заявил, что большого вреда бизнесу это не принесло

Генеральный директор компании Киевстар Петр Чернышов заявил, что обыск у мобильного оператора, который проходил в январе,  был бессмысленным.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"До сих пор не понимаем зачем надо было приходить и силовим образом, что-то изымать, если мы всегда предоставляем докуметы по запросу силовой структуры. Мы законопослушная компания. Это был бессмысленный приход силовиков", - сказал Чернышов.

Также он добавил, что большого вреда бизнесу это не принесло.

Ранее сообщалось, что ГФС насчитала лидеру мобильной связи Украины компании Киевстар задолженность на сумму более 1 млрд грн.

Напомним, в январе 2018 года, сотрудники налоговой полиции провели обыски в главном офисе телеком-оператора Киевстар, заявил президент компании Петр Чернышов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове