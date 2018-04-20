Чернышов назвал обыск в Киевстаре бессмысленным

Чернышов заявил, что большого вреда бизнесу это не принесло

Генеральный директор компании Киевстар Петр Чернышов заявил, что обыск у мобильного оператора, который проходил в январе, был бессмысленным.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"До сих пор не понимаем зачем надо было приходить и силовим образом, что-то изымать, если мы всегда предоставляем докуметы по запросу силовой структуры. Мы законопослушная компания. Это был бессмысленный приход силовиков", - сказал Чернышов.

Также он добавил, что большого вреда бизнесу это не принесло.

Ранее сообщалось, что ГФС насчитала лидеру мобильной связи Украины компании Киевстар задолженность на сумму более 1 млрд грн.

Напомним, в январе 2018 года, сотрудники налоговой полиции провели обыски в главном офисе телеком-оператора Киевстар, заявил президент компании Петр Чернышов.