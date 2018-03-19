Через Новую почту незаконно пересылали наркотики и алкоголь – Луценко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела встречу с соучредителем Новой почты Вячеславом Климовым по поводу обысков в компании и конфискации денег.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей Facebook-странице.

Он заявил, что Генпрокуратура ознакомила соучредителя компании с нарушениями, которые были обнаружены в работе отделений Новой почте.

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ", - написал Луценко.

Кроме того, согласно сообщению, к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

В Новой почте отмечают, что формально при обысках не было нарушений со стороны силовиков

Напомним, что в пятницу, 16 марта, сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в ряде офисов Новой почты в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Компанию подозревают в неуплате налогов.

Ранее в ГПУ сообщили, что проводится досудебное следствие по фактам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Позже Климов заявил, что конфискованные сотрудниками ГПУ деньги принадлежат клиенту компании.