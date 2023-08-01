Украинские тяжелоатлеты завоевали медали на Чемпионате Европы в Бухаресте 1 августа, 21:09 Новости компаний depositphotos

За неделю молодежного Чемпионата Европы по тяжелой атлетике украинские спортсмены завоевали 28 медалей.

В конце июля в Румынии стартовал Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в возрастных категориях до 20 и до 23 лет. В соревнованиях принимают участие 387 участников из 34 стран, а Украину представляют 29 тяжелоатлетов.

Видео дня

За семь дней турнира 24 украинских спортсмена завоевали 28 медалей, в том числе 12 золотых наград. Наиболее впечатляющим стало выступление Камилы Конотоп в весовой категории до 59 кг, которая получила звание абсолютной чемпионки Европы среди молодежи до 23 лет. Она завоевала сразу 3 золотые медали и побила собственные рекорды, установленные ею на предыдущем Чемпионате Европы. Украинская тяжелоатлетка добавила по 1 кг веса в каждом упражнении: рывке — 107 кг, толчке — 130 кг и сумме двоеборья — 237 кг.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

В весовой категории до 59 кг среди юниоров до 20 лет украинки завоевали и золото, и серебро. Светлана Самуляк стала абсолютной чемпионкой Европы с тремя золотыми наградами, а Ольга Ивженко завоевала три серебряные медали.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Не менее впечатляющим было выступление Марии Гангур в весовой категории до 64 кг. Она также завоевала три золота и титул абсолютной чемпионки Европы среди молодежи до 23 лет. Среди юниоров до 20 лет отлично выступила Виталия Фылыпив, которая принесла сборной 2 золотые медали и 1 серебряную.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

В весовой категории до 49 кг Руслана Кузикова завоевала серебро в толчке и сумме двоеборья среди молодежи до 23 лет, а Юлия Ковалева получила бронзовую медаль среди юниоров до 20 лет.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Среди мужчин, которые уже выступили на Чемпионате Европы, серебряным призером в возрастной категории до 20 лет в сумме двоеборья стал Андрей Ревко. В весовой категории до 55 кг он получил бронзу в рывке и серебро в толчке. В весовой категории до 96 кг серебряным призером в сумме двоеборья, подняв 338 кг, стал Данила Чиняков, а в рывке он получил золото для сборной.

Среди молодежи до 23 лет парни завоевали 5 бронзовых медалей. Максим Домбровский в весовой категории до 89 кг принес в копилку медалей нашей сборной команды 3 бронзовые награды. Еще по одной в весовой категории до 96 кг завоевали Анатолий Горидько и Олег Николаенко.

«Наши спортсмены в очередной раз доказывают решительность, преданность и силу воли украинцев. Благодаря им наш флаг развевается на весь мир, демонстрируя несокрушимый дух украинского народа. Мы же продолжим работать над созданием наиболее благоприятных условий для развития и успешных выступлений наших спортсменов», — заявил президент Федерации тяжелой атлетики Украины Александр Герега.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Напомним, в прошлом году женская сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла Чемпионат Европы в Албании, а сборная команда Украины (женщины + мужчины) заняла второе общекомандное место с рекордным для себя количеством наград.