Чехия, Албаниия, Израиль. Лоукост SkyUp планирует заметно расширить карту рейсов с весны Сегодня, 14:41 120 Цей матеріал також доступний українською Лоукостер SkyUp Airlines планирует открыть новые рейсы и увеличить частоту существующих Фото SkyUp Airlines via Facebook

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp подала заявки в Государственную авиационную служба Украины на выполнение регулярных международных рейсов по ряду маршрутов в Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль. Кроме того, компания просит увеличить количество своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр.

Об этом идет речь в повестке заседания комиссии Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий, которая обнародована на сайте ведомства. Заседание, где рассмотрят данный вопрос, запланировано на 27 декабря.

Согласно сообщению Госавиаслужбы, SkyUp просит разрешения открыть с 31 марта 2019 года несколько новых рейсов:

в Подгорицу (Черногория) – из Киева, Харькова, Львова и Запорожья (из столицы SkyUp планирует летать трижды в неделю, из остальных трех городов – дважды);

в Прагу (Чехия) – из Львова, Харькова, Одессы (трижды в неделю из каждого города);

в Карловы Вары (Чехия) – из Киева (трижды в неделю);

в Тель-Авив (Израиль) – из Харькова (дважды в неделю);

в Тирану (Албания) – из Харькова (дважды в неделю).

Кроме того, SkyUp просит увеличить количество уже существующих рейсов из Киева:

в Аликанте (Испания) - с двух до трех рейсов в неделю;

в Батуми (Грузия) - с трех до десяти рейсов в неделю;

в Бургас (Болгария) - с трех до пяти рейсов в неделю;

в Ларнаку (Кипр) - с трех до пяти рейсов в неделю.

Ранее в декабре авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.

На странице украинского лоукостера в Facebook сообщается, что перелеты в аэропорт Пальма-де-Майорка стартуют со 2 июня 2019 года.

Кроме того, в ноябре авиаперевозчик получил разрешение на выполнение трех рейсов в неделю из Киева в Абу-Даби, Попрад и Харьков и двух рейсов в неделю из Киева в Софию.

Также Госавиаслужба удовлетворила запрос SkyUp на выполнение чартерных рейсов из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова, Львова, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Египта, Финляндии, Индии и Шри-Ланки.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) на 189 мест 2013 года выпуска. В 2018 году флот планировалось увеличить до пяти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на три судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боингу 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до восьми.