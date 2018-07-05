Чехи выкупили у россиян в Украине три крупных завода стройматериалов

Чешская компания Sweetondale завершила сделку по приобретению у российской Технониколь трех заводов стройматериалов.

Об этом сообщил исполнительный директор Sweetondale Тихомир Лилович, передает Интерфакс-Украина.

В частности, приобретены завод по производству минеральной теплоизоляции в Черкассах и два завода по производству полимерной изоляции и битумно-полимерных материалов в Каменском.

В ближайшее время планирует вложить €3,5 млн в модернизацию черкасского Завода Техно.

"До конца 2018 года запланировано нарастить объемы производства до 1,5 млн куб. м минеральной теплоизоляции", - сообщил Лилович.

Инвестиции позволят нарастить производство на 10-15%. По его данным, за январь-май 2018 года завод произвел 600 тыс. куб. м минеральной ваты и активизирует производство в период подготовки к отопительному сезону.

При этом он отметил, что общий объем рынка в 2017 году составил 215 тыс. тонн, а в 2018 году возрастет до 230 тыс. тонн. Цены на минеральную вату за год выросли на 5-7%.

Компания Завод Техно основана в 2007 году. Уставный капитал составляет 600 тыс. грн. 99% предприятия принадлежит коммерческому обществу Свитондейл ЦЗ С.Р.О (Чехия). Конечным бенефициаром является Гари Алан Штерн. Доля предприятия на украинском рынке минеральной теплоизоляции составляет 41%.

Компания экспортирует 7% продукции в 11 стран Евросоюза, а также в Боснию и Герцеговину, Турцию и Молдову. Наибольшая доля экспорта приходится на Румынию и Молдову. В планах компании – увеличить экспорт на 10-15%.

Компания Sweetondale основана в 2012 году Гари Аланом Штерном. Первоначально специализировалась на инжиниринге и лизинге промышленного оборудования. Переговоры по приобретению заводов, принадлежавших Технониколь, начались в 2015 году и завершились в феврале 2018 года.