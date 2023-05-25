Альпийский капкан для Путина. Чехия полностью откажется от российской нефти к 2024 году 25 мая, 13:09 Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Фото:David W Cerny / Reuters)

Чехия полностью откажется от российской нефти к 2024 году после модернизации Трансальпийского трубопровода.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после церемонии подписания соглашения между группой ТАL, управляющей Трансальпийским трубопроводом, и чешской нефтетранспортной компанией Mero ČR, сообщает Интерфакс-Украина.

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Соглашение по проекту TAL-PLUS предусматривает модернизацию Трансальпийского трубопровода (TAL) для увеличения его пропускной способности на 4 млн сырой нефти в год. После реализации данного проекта TAL будет способен поставлять в Чехию 8 млн тонн нефти в год, полностью покрывая потребности страны в сырой нефти.

По словам Фиалы, увеличение пропускной способности трубопровода ТАL является стратегический проектом для Чехии.

«С начала российской агрессии в Украине нам удалось полностью заменить поставки газа из России и значительно снизить и стабилизировать цены на электроэнергию и топливо. Этим фундаментальным шагом (модернизацией Трансальпийского трубопровода) мы также избавимся от зависимости от российской нефти», -заявил чешский премьер.

По словам премьера, «проект модернизации трубопровода TAL-PLUS должен быть завершен в 2024 году, то есть до вступления в силу запрета на импорт российской нефти, о переносе которого мы договорились именно из-за необходимости увеличения пропускной способности трубопровода ТАL».

Фиала считает, что благодаря модернизации трубопровода ТАL Чехия достигнет энергетической безопасности и независимости. «При этом мы также выполним обязательство, взятое нами при переговорах об исключении поставок российской нефти до конца 2024 года», — отметил чешский премьер.

Ожидается, что инвестиции в модернизацию инфраструктуры, включая технологические изменения в инфраструктуре Mero ČR, составят 1,3−1,6 млрд чешских крон, что соответствует 50−70 млн евро.

В 2021 году на НПЗ в Чехии поступило 7,1 млн тонн нефти, из которых более 48% - из России. В 2022 году доля российских поставок составила 56% от общего объема 7,4 млн тонн нефти.

TAL Group управляет Трансальпийским трубопроводом, по которому нефть из порта Триест (Италия) транспортируется в Австрию, Германию и Чехию. Трубопровод является стратегическим для поставок нефти в Центральную Европу. По нему поступает 90% всей нефти, перерабатываемой на НПЗ Австрии, 50% - Чехии и 100% перерабатываемой нефти на НПЗ юга Германии.

Мощность трубопровода составляет около 43 млн тонн сырой нефти в год. В 2021 году по Трансальпийскому трубопроводу было прокачано 37,2 млн тонн сырой нефти, в 2020 — 37,6 млн тонн.

Основными акционерами TAL Group являются OMV- 32,26%, Shell — 19%, Роснефть — 11% и Eni (Agip) — 10%.