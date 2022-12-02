Пассажиры поездов получат новые возможности скрасить дорогу — что глава Укрнафты будет продавать Укрзализныце? 2 декабря, 21:23 Эксклюзив НВ Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин дегустирует чай из обновленного меню (Фото:Артем Ильин / НВ)

Укрзализныця обновила меню кофе и чаев в пассажирских поездах дальнего следования. Одним из поставщиков стала компания руководителя Укрнафты и Укртатнафты Сергея Корецкого.

Сегодня первые пассажирские поезда Укрзализныци отправились с киевского вокзала с обновленным меню кофе и чая. «Мы возвращаем настоящие подстаканники, мы возвращаем настоящие стаканы, мы возвращаем сахар-рафинад», — заявил во время презентации Александр Камышин, председатель правления Укрзализныци, передает журналист НВ Бизнес.

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Первые 16 поездов получат новый чай уже в пятницу 2 декабря 2022, обновленный кофе появится в двух поездах, следующих на Закарпатье. В течение декабря 70% поездов дальнего следования получат обновленное чайно-кофейное меню.

По словам Александра Перцовского, директора филиала Пассажирская компания Укрзализныци, цены на базовые напитки не изменятся. Это будет 10 гривен за чай и растворимый кофе. Однако будут добавлены новые позиции, цена на которые будет выше — от 15 до 25 грн. Это авторские травяные чаи и натуральный кофе.

Поставщиком базовых чаев станет компания Джемини Эспрессо, более известная как производитель кофе. Авторские травяные чаи разработала и поставляет компания Мольфар Эко.

Кофе Idealist для поездов Укрзализныци / Фото: Артём Ильин / НВ

Основным поставщиком кофе выбран Idealist Coffee Co. Под этим брендом работают компании, основателем которых является бизнесмен Сергей Корецкий, недавно назначенный руководителем Укрнафты и Укртатнафты. Эти обе компании в начале ноября полностью перешли в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в некоторых тендерах УЗ принимало участие ООО Санфинити. В соответствии с информацией в системе YouControl, по состоянию на 1 декабря 2022 года его единственный учредитель — ООО Санеко Групп, директором которого является Сергей Корецкий. А вот бенефициарным владельцем с 1 декабря 2021 года стала Ирина Корецкая.

Idealist Coffee Co. будет поставлять капсульный кофе и кофе в дрипах. «До конца декабря планируем оборудовать 300 вагонов капсульными машинами», — рассказал Перцовский.

Представители Джемини Эспрессо в комментарии журналисту НВ Бизнес уточнили, что они также начинают поставлять кофе в тестовом режиме. Определенное количество вагонов будет оборудовано компактными кофейными машинами с капучинатором.

По словам Александра Перцовского, каждый пятый пассажир УЗ покупает чай и каждый десятый — кофе. Обновленное меню, как ожидают в компании, позволит увеличить эти показатели.