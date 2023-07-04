«В наших поездах есть интернет». Владелец чешской RegioJet о сервисе, сотрудничестве с УЗ и планах по Закарпатью и Львову — интервью 4 июля, 17:42 NV Премиум Радим Янчура, владелец железнодорожной компании RegioJet (Чехия) (Фото:Александр Медведев / NV)

Владелец чешского железнодорожного оператора RegioJet Радим Янчура в интервью NV рассказал о перспективах создания новых транспортных хабов в Украине, конкуренции с автобусами и лоукостами и быстром интернете в поездах своей компании (это не Starlink).

В отличие от Украины, в центральной Европе успешно работает несколько частных железнодорожных перевозчиков. Один из них — чешская RegioJet, которая оперирует сидячими и ночными поездами. Компания также имеет большой автобусный парк. Основатель и владелец компании Радим Янчура на прошлой неделе посетил Украину. Во время визита во Львов и Киев он встретился с руководством Укрзализныци и Министерства инфраструктуры Украины, чтобы согласовать планы развития в Украине. О чем именно чешский бизнесмен договаривался с украинскими чиновниками, как сделать в поездах интернет и выдержит ли железная дорога конкуренцию с лоукост-авиакомпаниями — читайте в интервью NV Бизнес.

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Пассажирский поезд компании RegioJet / Фото: RegioJet via facebook