Ситуация на ЧАЭС. Оккупанты украли пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями 1 апреля, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты унесли с ЧАЭС контейнеры с оборудованием для ремонта и запчастями (Фото:wikipedia.org)

Все технологическое оборудование, системы контроля и мониторинга радиационных показателей Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме.

Об этом, как сообщает в Telegram-канале НАЭК Энергоатом, заявил директор станции Валерий Сейда.

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При этом он отметил, что оценить общие потери ЧАЭС от пребывания российских оккупантов пока не представляется возможным.

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«Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока сказать не можем», — сказал Сейда.

По его словам, в штатном режиме работают как объект Укрытие, так и хранилища отработавшего ядерного топлива с ЧАЭС.

«Сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию и ее территорию 31 марта до 20:00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС», — добавил директор станции.

Как сообщалось, станция была захвачена с первого дня войны 24 февраля.

31 марта стало известно, что оккупанты покинули ЧАЭС, предварительно разграбив ее и гостиницу в Чернобыле.

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