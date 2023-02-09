Недодали газа. Чешский энергогигант ČEZ идет в арбитраж против Газпрома 9 февраля, 14:55 ČEZ будет судиться с Газпромом (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Чешская ČEZ будет судиться с Газпромом из-за недопоставок газа, которіе привели к убыткам на 1 млрд чешских крон.

Чешский энергогигант ČEZ инициировал арбитражное разбирательство против российского Газпрома и требует компенсации 1 млрд чешских крон ($45,3 млн) из-за недопоставок газа.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Чешская ČEZ подала заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты.

«Вчера, 8 февраля 2023 года, компания ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против ООО Газпром экспорт, подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты», — говорится в сообщении компании.

Таким образом ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа Газпром экспорт в 2022 году.

Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов.

О том, что ČEZ готовит международный арбитраж против Газпрома, сообщалось еще в октябре прошлого года.