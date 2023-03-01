Москва смирилась с неизбежным. РФ признала падение цены на свою нефть в два раза с начала войны против Украины 1 марта, 18:29 Российская нефть после начала полномасштабного вторжения в Украину подешевела вдвое (Фото:Lucy Nicholson / Reuters)

Министерство финансов РФ опубликовало данные о средней цене на нефть марки Urals по итогам начала 2023 года.

«Средняя цена на нефть марки Urals в феврале 2023 года сложилась в размере $49,56 за баррель, что в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года ($92,15 за баррель)», — сказано в сообщении Минфина РФ.

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В министерстве добавили, что «средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года сложилась в размере $49,52 за баррель, в январе-феврале 2022 года — $88,89 за баррель».

Как сообщалось, в январе 2023 года нефтегазовые доходы России резко упали, что привело к самому большому дефициту бюджета за первый месяц года как минимум с 1998 года.

С 5 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цену на сырую нефть, вывозимую из РФ по морю, на уровне $60 за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией.

С того же дня ЕС ввело эмбарго на импорт сырой нефти из РФ морским путем. США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти в первые дни после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Политика ценового потолка заключается в том, что покупатели российской нефти потеряют доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.