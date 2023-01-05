Путина оставили без денег. Цены на российскую нефть обвалилась в полтора раза

5 января, 17:43
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Средняя цена на нефть марки Urals, эталонный сорт российской нефти, в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель.

Это в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель), сообщает министерство финансов РФ.

При этом средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, а в январе-декабре 2021 года — $69,0 за баррель.

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Как сообщалось, Европейский Союз отказался от импорта российской нефти.

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С 5 декабря введен потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Нефть Санкции против России Санкции Запада Российская нефть Санкции

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