Санкции работают. Почему цены на российскую нефть стремительно летят вниз

10 января, 19:00
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Российская нефть торгуется вдвое дешевле других марок (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Российская нефть торгуется вдвое дешевле других марок (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Цена на российскую нефть Urals упала до $37,80 за баррель, что значительно ниже лимита в $60 за баррель, установленного G7, и вдвое дешевле нефти марки Brent. Что это означает?

Эмбарго на морские поставки сырой нефти в ЕС фактически «убило» главный экспортный рынок России, отмечает Bloomberg. Поэтому Россия попала в зависимость от маленькой группы крупных покупателей, среди которых выделяются Китай и Индия.

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Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Россия Нефть Санкции против России Urals Цены на нефть Brent Санкции ЕС Российская нефть Война России против Украины

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