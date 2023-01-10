Санкции работают. Почему цены на российскую нефть стремительно летят вниз 10 января, 19:00 Сюжет Эксклюзив NV Российская нефть торгуется вдвое дешевле других марок (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Цена на российскую нефть Urals упала до $37,80 за баррель, что значительно ниже лимита в $60 за баррель, установленного G7, и вдвое дешевле нефти марки Brent. Что это означает?

Эмбарго на морские поставки сырой нефти в ЕС фактически «убило» главный экспортный рынок России, отмечает Bloomberg. Поэтому Россия попала в зависимость от маленькой группы крупных покупателей, среди которых выделяются Китай и Индия.

Видео дня