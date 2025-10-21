Фермеров все равно субсидирует ЕС. В Литве настолько подешевела пшеница, что ее стало выгоднее сжигать для отопления

Низкие цены на пшеницу в Литве заставляют использовать ее в качестве топлива, а не продовольствия (Фото: Paolo Galasso / Alamy via Reuters)

Цены на пшеницу в Литве настолько снизились, что фермерам стало выгоднее сжигать ее для отопления, чем продавать.

Цена за тонну пшеницы в Литве составляет 140 евро, а за тонну пеллет для отопления — 260 евро, сообщает Литовский национальный телерадиовещатель LRT.

Как отмечается в материале, выращивание пшеницы в стране субсидируется Европейским Союзом — удешевляя его производство как продукта питания, но она используется не по прямому назначению.

При этом само по себе сжигание пшеницы не вредно, но процесс его выращивания приводит к загрязнению почвы и воды, а также к эрозии.

Заместитель председателя Союза фермеров Литвы Мартинас Пуйдокас заявил, что на рынке сложилась ситуация, при которой себестоимость зерна не может быть покрыта его продажей, ведь цены на зерно на рынке существенно упали.

«Конечно, это, вероятно, не отражается на продуктах питания, поскольку мы все знаем, что фермеры не могут реально влиять на цены на продукты питания. На цену влияют посредники», — сказал Пуйдокас.

«Могу лишь сказать, что цель выплат — сбалансировать доходы фермеров, ведь они были придуманы много лет назад, еще до вступления Литвы в Евросоюз, и, конечно же, чтобы продукты питания были доступными и безопасными… Все дело в сложной ситуации, которая сложилась на рынке, когда выращивание зерна действительно требует больших усилий и больших затрат, и это невосполнимо», — добавил он.

По словам главы Союза фермеров Литвы, себестоимость пшеницы определяет множество факторов, в частности — цены на удобрения.

Также отмечается, что такая ситуация является скорее исключением, чем нормой, и одним из вариантов выхода могло бы быть прекращение субсидирования выращивания пшеницы, чтобы рынок смог сам сбалансироваться в будущем.

