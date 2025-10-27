Соглашение между США и Китаем. Цены на нефть отреагировали на поворот в торговой войне

27 октября, 10:20
Нефть дорожает на фоне согласования рамочного торгового соглашения между США и Китаем (Фото: REUTERS/Stringer)

Цены на нефть выросли, после того, как экономические чиновники США и Китая очертили рамки торгового соглашения, это уменьшило опасения, что тарифы и ограничения экспорта между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире могут затормозить мировой экономический рост.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,71%, до 66,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 44 цента, или 0,72%, до 61,94 доллара, после увеличения на 8,9% и 7,7% соответственно на предыдущей неделе из-за санкций США и ЕС против России.

В клиентской записке Haitong Securities сообщила, что рыночные ожидания улучшились после новых санкций против России и ослабление напряженности между США и Китаем, противостоит беспокойству по избытку предложения сырой нефти, который привело к снижению цен в начале октября.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что официальные лица США и Китая согласовали «очень существенную основу» для торговой сделки, которая позволит президенту Дональду Трампу и председателю Си Цзиньпину обсудить торговое сотрудничество на этой неделе.

Бессент сказал, что это соглашение позволит избежать 100% тарифов США на китайские товары и достичь отсрочки контроля над экспортом редкоземельных элементов со стороны Китая.

Трамп также заявил, что он оптимистично настроен по достижению соглашения с Пекином и ожидает проведения встреч в Китае и Соединенных Штатах.

«Я думаю, что мы заключим сделку с Китаем, — сказал Трамп, — Мы встретимся с ними позже в Китае, и мы встретимся с ними в США, либо в Вашингтоне, либо в Мар-а-Лаго».

Торговая сделка помогает развеять беспокойство относительно того, что Россия может компенсировать новые санкции США, направленные против Роснефти и Лукойла, предлагая большие скидки и используя теневые флоты для заманивания покупателей, заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

«Однако, если санкции в отношении российских энергоносителей окажутся менее эффективными, чем ожидалось, на рынок может вернуться давление избытка предложения», — сказал аналитик Haitong Securities Ян Ань.

Ранее сообщалось, что 22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.

Также сообщалось, что ограничения США в отношении Роснефти и Лукойла бьют по китайскому рынку нефти.

