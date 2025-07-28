С учетом рисков. Торговая сделка США с ЕС изменила цену на нефть

Цены на нефть выросли в понедельник, 28 июля, после того, как Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Евросоюзом и могут продлить тарифную паузу с Китаем.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,29%, до 68,64 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 15 центов, или 0,23%, до 65,31 доллара за баррель.

Торговая сделка между США и Европейским Союзом и возможное продолжение тарифной паузы между США и Китаем поддерживают мировые финансовые рынки и цены на нефть, заявил аналитик IG Markets Тони Сикамор.

«Учитывая риск длительной торговой войны и важность постепенного снижения сроков уплаты тарифов в августе, рынки отреагировали положительно», — добавил он в записке.

Заключенное рамочное торговое соглашение между США и ЕС устанавливает импортный тариф в размере 15% на большинство товаров ЕС, что вдвое меньше угрожаемой ставки. Соглашение предотвратило большую торговую войну между двумя союзниками, на которых приходится почти треть мировой торговли, и может ограничить спрос на топливо.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.