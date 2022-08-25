Уже по $3200 за тысячу кубов. Почему цены на газ в Европе взяли разгон и не останавливаются 25 августа, 12:33 Цена газа в Европе превысила $3200 за тысячу кубов (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Спотовая цена газа в Европе утром 25 августа продолжила активный рост, реагируя на повышение цен на СПГ в Азии.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3236 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, скачок цен и преодоление психологической планки в $3000 за тысячу кубов произошел 22 августа и был спровоцирован опасениями по поводу полной остановки Газпромом магистрали Северный поток на плановый ремонт.

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С начала августа средняя цена на TTF составила $2318, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода Северный поток сокращены до одной пятой от проектных.

Азиатские покупатели в этом году старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украина, по данным на утро 25 августа, Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы. «Страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения, которые в Европе связывают с событиями на Украине», — пишет местная пресса.

Ранее сообщалось, что Германия — крупнейший газовый рынок Европы — уже достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилища газа в 80%.

С 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы — 90%.

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