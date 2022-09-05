Цены на газ подскочили на 30%. Европа отреагировала на демарш Газпрома 5 сентября, 11:22 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30%, почти до $2900 за тысячу кубометров из-за продолжающейся остановки Северного потока.

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вырастала до $2855 за тысячу кубометров при том, что в пятницу, 2 сентября, торги закрылись на уровне $2213.

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Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.

По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его, якобы, нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.

В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.

Через территорию Украины Газпром, как и раньше, продолжает транспортировать около 42 млн кубометров в сутки — через ГИС Суджа. Через ГИС Сохрановка Украина с мая не принимает заявку на транзит (более 30 млн кубометров в сутки), поскольку не контролирует компрессорную станцию Новопосков, находящуюся на временно оккупированной российскими агрессорами территории.

Как сообщалось, запасы газа в ПХГ Европы к концу августа превысили целевой уровень в 80%.

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