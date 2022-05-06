Цены на бензин. Насколько подорожает топливо, и почему государство не успело на это повлиять 6 мая, 18:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Цены на бензин в Украине могут вырасти еще на 10% (Фото:paulbr75 / Pixabay)

Нынешняя цена — 40 грн за 1 л бензина и 42−43 грн — на дизель может в дальнейшем меняться в пределах плюс-минус 10%.

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Об этом в интервью НВ рассказал Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой группы А-95.

По его словам, действия со стороны государства (снижение НДС с 20% до 7%, увеличение предельной наценки на топливо) не особо помогли стабилизации рынка.

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«Акцизы и НДС к рынку не имеют никакого отношения — это налоги, которые ложатся на потребителя. То, что они [сделали], сэкономило потребителям 10−12 грн на каждом литре. Что касается остальных шагов, то они необходимы, правильно, что это делается. Единственное, что немного поздно. Это следовало делать как можно скорее, сразу после того, как был разбомблен Кременчугский НПЗ. Еще тогда стало ясно, что у нас будет плохая ситуация», — сказал Куюн.

На вопрос, до какого уровня могут вырасти цены, и возникнет ли ситуация, когда государство будет частично компенсировать их рост, если компании будут закупать горючее в странах, где цена значительно выше, Куюн ответил отрицательно.

«Нет. Существенно отличаются именно потребительские цены. В той же Германии до 50% цены [топлива] - это налоги. Мы же покупаем его на оптовом рынке мировом, где цены одинаковые — что в Румынии, что в Германии, что в Польше. А как уже мировая цена будет вести себя — другой вопрос. Рынок нестабильный из-за войны России против Украины», — сказал он.

Эксперт, в прочем, не считает, что нынешняя цена существенно изменится.

«Допускаю, что это (колебания цены, -ред.) может быть +/-10% к текущему уровню цен, который и так достаточно высокий. Поэтому нынешняя цена — 40 грн за 1 л бензина и 42−43 грн — на дизель, и еще в пределах плюс-минус 10% цена может колебаться в дальнейшем», — заявил эксперт.

Полную версию интервью с Сергеем Куюном читайте здесь.

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