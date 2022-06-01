На что-то надеются. 15 российских компаний останутся на международных фондовых биржах 1 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Министерство финансов РФ (Фото:bits.media)

Российский Минфин разрешил 15 компаниям остаться на международных фондовых биржах.



15 российских компаний получили разрешение Министерства финансов Российской Федерации на продление действия программ депозитарных расписок. Еще 4 компаниям отказали, говорится на сайте Минфина РФ.

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Речь идет о ценных бумагах, которые можно конвертировать в акции. У большинства российских компаний на международных фондовых биржах котировались именно депозитарные расписки, а не акции. После начала российской военной агрессии в Украине их котировки резко обвалились.

Ранее НВ Бизнес сообщал, что в РФ с 27 апреля вступил в силу закон, которым запретили размещение расписок на иностранных биржах и обязали компании провести делистинг уже существующих. Исключение могло быть для компаний, которые получат разрешение специальной комиссии.

9 из 15 компаний получили право на бессрочные программы депозитарных расписок. Но с рекомендацией перевода депозитарных программ в юрисдикции стран, не входящих в перечень иностранных государств и территорий, которые в РФ считают недружественными.

Названия компаний не уточняются. Но информагентство Интерфакс сообщило, что ранее об отказе комиссии в сохранении расписок сообщили Газпром, ритейлер Магнит, металлургическая компания ММК. Также известно о прекращении депозитарных программ у Аэрофлота, Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛА, Газпром нефти, Ростелекома, НМТП и ряда других. Это гораздо больше четырех компаний, получивших отказ. Значит многие эмитенты даже не обращались в комиссию.

Разрешение продлить депозитарные программы бессрочно получили металлургические компании Мечел, Северсталь и НЛМК, производитель удобрений ФосАгро, золотодобывающая компания Полюс. Разрешение на год получил ритейлер Лента, En+ - до ноября 2024 года, а мобильный оператор МТС получил разрешение всего на два месяца.

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