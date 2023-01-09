Цена российской нефти упала ниже 40 долл/барр 9 января, 23:29 Российская нефть торгуется вдвое дешевле других марок (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

В понедельник, 9 января, цена на российскую нефть упала гораздо ниже лимита, установленного странами ЕС и G7.

Об этом сообщает Bloomberg.



К примеру, в порту Приморска на Балтийском море нефть марки Urals стоила $37,8 за баррель, в то время как мировой эталонный сорт Brent продавался за $78,57.



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Издание подчеркивает, что резкое падение цены может подтолкнуть Москву к сокращению добычи топлива.

5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм потолка цен на нефть (price cap).

Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель).

Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.