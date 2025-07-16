Ставка Путина не сыграла. Цена на российскую нефть не оправдала надежды Кремля

Средняя цена российской нефти , рассчитанная в рублях, в июле осталась ниже заложенного в бюджет на 2025 год целевого показателя.

Об этом говорится в материале Reuters. Это является результатом укрепления рубля, который вырос примерно на 45% с начала года на фоне ослабления геополитической напряженности и жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Реклама

Международные цены на нефть, выраженные в долларах, за это время потеряли около 10% своей стоимости.

По оценкам агентства, средняя цена российской нефтяной смеси, рассчитанная для налогообложения, в первые две недели июля составила 4701 рубль за баррель. Это примерно соответствует уровню июня, но на 11,1% ниже обновленного бюджетного прогноза.

Министерство финансов сообщило, что дефицит бюджета в первом полугодии достиг 3,69 трлн рублей ($47,31 млрд), или 1,7% от валового внутреннего продукта, что соответствует прогнозам на весь год.

В апреле Россия повысила оценку дефицита бюджета на 2025 год с 0,5% до 1,7% ВВП после снижения прогноза доходов от энергоносителей на 24% в ожидании длительного периода низких цен на нефть.

Цена в рублях на нефть рассчитывается на основе курса российской валюты 78,39 за $1 в первые две недели июля и средней цены 59,97 за $1 за баррель.

Правительство России установило целевую цену нефть на уровне 5281 рубля за баррель и курс 94,3 рубля за $1. При этом цена, номинированная в долларах, установлена на уровне $56 за баррель.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению предельных цен на российскую нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.

Евросоюз отложил снижение потолка цен на нефть из России до $45 из-за войны между Израилем и Ираном.

В июле 2025 года стало известно о том, что Еврокомиссия предложит новый механизм ограничений цен на российскую нефть.