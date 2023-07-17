Цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной: 7,96 грн за кубометр голубого топлива 17 июля, 13:31 Новости компаний





Алексей Чернышов руководитель Группы Нафтогаз

По меньшей мере до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» останется неизменной и будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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«Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ накануне следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф „Фиксированный“ от ГК „Нафтогаз Украины“ остается неизменным», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Он также добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

«Несмотря на все мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне», — сообщил Алексей Чернышов.

Напоминаем, что ГК «Нафтогаз Украины» бесперебойно обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 года до 30 апреля 2024 года включительно.