Шантаж Газпрома сработал. Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубов 22 августа, 12:18 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Спотовая цена газа в Европе утром 22 августа резко выросла на новости о ремонте магистрали Северный поток и преодолела планку в $3000/тыс. кубометров.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $3024 за тысячу кубометров. Торги открылись с отметки $2724 за тысячу кубов.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2230, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

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Как сообщалось, в пятницу вечером, 19 августа, Газпром сообщил, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали Северный поток КС Портовая будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украина, Германия — крупнейший газовый рынок Европы — достигла минимального целевого уровня заполнения подземных хранилища газа в 80%.

В целом в Европе резервы выросли до 76,92% (данные ассоциации Gas Infrastructure Europe). Прирост за последние отчетные сутки (20 августа) составил 0,39 процентного пункта.

Запасы газа в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Польши, Португалии и Испании превысили уровень 80%.

Как сообщалось, с 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы — 90%.

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