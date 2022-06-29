Принципиальная позиция власти. В Укрзализныце рассказали изменится ли цена билетов на поезда 29 июня, 22:17 Укрзализныця (Фото:УЗ/Facebook)

Председатель правления Укрзализныци заявил, что принципиальная позиция властей — не повышать стоимость ж/д билетов.

Тарифы на пассажирские перевозки в ближайшее время не изменятся. «Это принципиальная позиция власти. Мы эту позицию поддерживаем», — заявил во время встречи с журналистами Александр Камышин, председатель правления Укрзализныци (УЗ).

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Как передает корреспондент НВ Бизнес, Камышин рассказал, что для пассажиров УЗ путешествовать во время войны стало сложнее. В том числе из-за того, что закрыты авиаперевозки, усложнены автобусные перевозки.

«Мы больше обычного подняли тарифы на грузовые перевозки, именно потому, чтобы не допустить подъем тарифов на пассажирские перевозки», — добавил председатель правления УЗ.

Напомним, что вчера стало известно о том, что Укрзализныця с 1 июля поднимает тарифы на все грузоперевозки на 70%.





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