Eldorado.ua предоставляет первый модульный дом для семьи в рамках благотворительного проекта Цеглинка для родинки 23 января, 10:00 Новости компаний Eldorado.ua

Омниканальный ритейлер техники и электроники Eldorado.ua отчитывается о передаче первого дома в рамках благотворительного проекта «Цеглинка для родинки». Партнером проекта выступила компания-производитель модульного жилья Tera Monada.

18 января семья Дрозд из Черниговщины получила ключи от нового 4-модульного дома, расположенного в их родном поселке Киинка на Черниговщине.

Дом оборудован всей необходимой мебелью и бытовой техникой: холодильник, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т. д. — все, что нужно для уютного быта.

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Фото: Eldorado.ua

Мама и 2 детей смогут комфортно располагаться в отдельных комнатах, пока папа защищает Украину в рядах ВСУ. К новоселью дети получили подарки: смартфон для школьника и игрушку для двухлетней девочки. А от генерального директора Eldorado.ua Веры Витинской — генератор для обеспечения электроэнергией дома в случае перебоев и отключений.

Фото: Eldorado.ua

Проект стал возможным в рамках благотворительного проекта Eldorado.ua «Цеглинка для родинки», в рамках которого каждый покупатель Eldorado.ua может в магазине, на сайте или в приложении задонатить символические 23 гривны на «цеглинку», средства направляются на жилье для потерявших его украинских семей.

Половину стоимости дома для семьи Дрозд в Черниговской области оплатила компания Eldorado.ua.

Сейчас клиенты Eldorado.ua продолжают донатить, на сегодня собрано почти 40 тыс. «цеглинок», проект будет длиться до конца 2023 года. Это значит, что еще не одна украинская семья получит возможность жить комфортно в собственном жилье.

Фото: Eldorado.ua

«Главная цель в Eldorado.ua — забота об украинских семьях. Бытовая техника — в большинстве своем семейная покупка и забирает на себя все бытовые дела. А у семьи появляется возможность проводить больше времени вместе, поддерживая друг друга, просматривая фильмы или готовя домашку в школу. — Говорит Михаил Козлов, Директор департамента по розничной торговле Eldorado.ua. — Именно поэтому мы организовали этот проект помощи семьям, потерявшим собственное жилье. Я очень ценю доверие наших клиентов и благодарен им за желание помогать тем, кто в этом нуждается. Многие донаты — не один, а несколько „цеглинок“, есть по 50 и 100. Поэтому этот дом на Черниговщине — „первая ласточка“, дальше готовим следующие».

Фото: Eldorado.ua

«Наши дома рассчитаны на более 10 лет пользования и уже подключены ко всем коммуникациям. Каждый модуль создан мастерами по качественным материалам, с полным внутренним оборудованием и техникой.

Каждая семья, для которой мы ставим дом, становится частицей Tera Monada и мы очень рады, что сегодня семья Дрозд получила новый дом благодаря Eldorado.ua.

Только совместными усилиями мы сможем построить прочный тыл сейчас и отстроить новую Украину после Победы", — отмечает Шиян Мария, СЕО компании-производителя домов Tera Monada.

Eldorado.ua — Удобный поставщик техник и электроники. Сеть насчитывает 95 магазинов, имеет интернет-магазин и удобное мобильное приложение с разными вариантами доставки.

Обеспечивает работой более 3,2 тыс. работников.

Компания работает с 1999 г. За это время около 3 млн украинцев стали постоянными покупателями техники и электроники в eldorado.ua, удовлетворяя потребности своих семей.

С февраля 2022 года компания предоставила техники и электроники для ВСУ и ТРО на общую сумму 10 млн грн.

Tera Monada — социальный стартап, который создает комфортное и достойное жилье для украинцев, потерявших свои дома в результате военных действий. Основан в июне 2022 года. По состоянию на январь 2023 года введен в эксплуатацию ряд домов для украинцев, собственное жилье которых разрушено.

Модульные дома по запросу семей могут быть установлены за 3 дня. Дома приспособлены к комфортной жизни в любое время года и рассчитаны на использование до 50 лет. Каждый модульный дом имеет подключение ко всем коммуникациям, полную внутреннюю отделку и декорирование.