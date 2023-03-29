Cargill. Американский зерновой гигант прекратит торговать сельхозпродукцией из РФ 29 марта, 09:02 Cargill прекращает торговлю российским зерном (Фото:Denis Balibouse / Reuters)

Американская компания Cargill, один из крупнейших поставщиков зерновых в мире, прекратит экспорт зерна из России.

Как сообщает РБК, о своем намерении российская «дочка» компании 28 марта уведомила минсельхоз РФ.

В письме компания сообщает, что в новом сельскохозяйственном сезоне, который начнется с 1 июля 2023 года, она не планирует осуществлять экспорт зерна из России, а также начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна.

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Cargill входит в числе крупных экспортеров российского зерна: на ее долю приходится около 4% поставок зерновых за рубеж.

О сокращении деятельности в РФ и остановке инвестиций в страну-агрессор Cargill сообщила еще в начале марта 2022 года.

Как сообщалось, в 2021 году Cargill стала мажоритарным (51%) совладельцем зернового терминала Neptune в порту Пивденный.