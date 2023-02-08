Махинации почти на 100 млн грн. Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение 8 февраля, 12:44 Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение из-за махинаций с торгами в сентябре 2020 года.

НАБУ сообщила о подозрении бывшему гендиректору Энергоатом-Трейдинга (подразделение НАЭК Энергоатом).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ему инкриминируют махинации на торгах в сентябре 2020 года, которые нанесли компании ущерб на 93,76 млн грн.

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По данным следствия, в сентябре 2020 года ГП НАЭК Энергоатом организовало аукцион по продаже электрической энергии, в котором приняли участие 32 компании.

Как отмечают в НАБУ, подозреваемый якобы создал условия, при которых победителем стала «нужная» компания, которая приобрела электроэнергию по цене всего 1120 грн за 1 МВт/ч.

При этом, другие участники аукциона предлагали более выгодные цены — до 1 300 грн за 1 МВт/ч.

«В результате продажи 1 465 000 МВт/ч электроэнергии по заниженной цене госпредприятие потеряло 93,76 млн грн», — подсчитали в Агентстве.

В настоящее время подозреваемый руководит одним из филиалов Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что убытки ЗАЭС от российской агрессии за последние два месяца выросли до 40 млрд грн.