Махинации почти на 100 млн грн. Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение
Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)
Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение из-за махинаций с торгами в сентябре 2020 года.
НАБУ сообщила о подозрении бывшему гендиректору Энергоатом-Трейдинга (подразделение НАЭК Энергоатом).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ему инкриминируют махинации на торгах в сентябре 2020 года, которые нанесли компании ущерб на 93,76 млн грн.
По данным следствия, в сентябре 2020 года ГП НАЭК Энергоатом организовало аукцион по продаже электрической энергии, в котором приняли участие 32 компании.
Как отмечают в НАБУ, подозреваемый якобы создал условия, при которых победителем стала «нужная» компания, которая приобрела электроэнергию по цене всего 1120 грн за 1 МВт/ч.
При этом, другие участники аукциона предлагали более выгодные цены — до 1 300 грн за 1 МВт/ч.
«В результате продажи 1 465 000 МВт/ч электроэнергии по заниженной цене госпредприятие потеряло 93,76 млн грн», — подсчитали в Агентстве.
В настоящее время подозреваемый руководит одним из филиалов Укрзализныци.
Ранее сообщалось, что убытки ЗАЭС от российской агрессии за последние два месяца выросли до 40 млрд грн.