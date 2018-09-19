Бывший заместитель главы АП вошел в руководство фармацевтического гиганта

Экс-заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив возглавил совет управляющей компании Фармацевтической фирмы Дарница.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В его компетенции войдут международные связи компании, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий.

"Мы рады, что Дмитрий Шимкив присоединился к нашей команде. Безусловно, его управленческий опыт, полученный в крупных компаниях, в том числе - международных, станет весомым вкладом в достижение стратегической цели Дарнице - закрепить лидерство на украинском рынке и стать мощным игроком глобального фармацевтического рынка", - отметила генеральный директор фармкомпании Светлана Диденко.

Напомним, что в конце августа президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы Администрации президента и назначил на эту должность заместителя министра финансов Сергея Марченко.

Дмитрий Шимкив - предприниматель и топ-менеджер сферы инноваций с 20-летним опытом работы на руководящих должностях в Украине, Европе и США.

В 1998-2007 годах Шимкив руководил IT-компаниями и международной командой разработчиков программного обеспечения.

В 2007 году он начал работать в Microsoft Украина, а в 2009-2014 годах возглавлял представительство корпорации в Украине.

С июля 2014 году до августа 2018 занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины. На этой должности Шимкив занимался вопросами координации реформ, инноваций и управлением изменениями в Администрации.

Фармфирма Дарница входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Конечным бенефициаром является Глеб Загорий.