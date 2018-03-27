Бывший топ-менеджер Приватбанка вошел в руководство Укргазбанка

Членом правления принадлежащего государству Укргазбанка назначен Алексей Бережной. Соответствующее решение принял наблюдательный совет банка с 26 марта.
Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.
Бережной с марта рабтает в Укргазбанке на должности директора департамента финансового мониторинга. В правление банка он назначен вместо Инны Тютюн.
До этого, с декабря 2016 года до марта 2018 года - был членом правления Приватбанка, где также отвечал за финансовый мониторинг и комплаенс.
Укргазбанк создан в 1993 году, на начало 2018 года 94,94% акций финучреждения владеет государство в лице Министерства финансов. Стратегия управления госбанками предусматривает частичную продажу Укргазбанка в 2018 году.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк занимал 4-е место по размеру активов (80,16 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
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