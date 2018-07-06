Бывшие претенденты на приватизацию Криворожстали заявили о своей победе в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением признал, что консорциум Инвестиционно-металлургический союз (ИМС) был лишен права на справедливый суд в Украине в 2005 году.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ИМС.

В ИМС считают, что это решение подтверждает, что консорциум "действовал в рамках закона и был незаконно лишен собственности при реприватизации Криворожстали".

"В настоящее время мы анализируем юридические последствия данного решения ЕСПЧ и наши дополнительные процессуальные возможности после его вынесения", - заявил представитель ИМС.

В частности, как отмечают в ИМС, в своем решении ЕСПЧ постановил, что решения судов Украины, которыми были отменены ранее вынесенные решения в пользу ИМС, нарушили принцип правовой определенности и связанный с ним законный интерес ИМС, чтобы его права были однозначно определены окончательным решением суда.

ЕСПЧ также установил, что судебный процесс против ИМС в Украине в 2005 году, если их рассматривать в совокупности и особенно на фоне заявлений представителей государства, не соответствовали требованиям к справедливому рассмотрению в понимании Европейской Конвенции по правам человека.

Ранее в Министерстве юстиции Украины сообщили, что ИМС, ранее владевшая 93% акционерного капитала Криворожстали, требовала $12,9 млрд в качестве компенсации за материальный ущерб, в основном ссылаясь на увеличение доходов Криворожстали, в течение 2005-2007 годов и потерю дивидендов. Однако ЕСПЧ отклонил требования о компенсации $13 млрд убытков по реприватизации Криворожстали.

Напомним, что в 2004 году созданный Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым консорциум ИМС приобрел 93% акций Криворожстали на приватизационном конкурсе за 4,2 млрд грн (около $800 млн).

Также 93% акций Криворожсталь за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн приобрела металлургическая компания Mittal Steel (которая позднее объединилась с компанией Arcelor).

Однако избранный в конце 2004 года президентом страны Виктор Ющенко и назначенная в начале 2005 года премьер-министром Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.