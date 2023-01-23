«Беспрецедентный успех». Бывшие члены наблюдательного совета Нафтогаза вступились за Коболева 23 января, 10:49 Андрей Коболев, экс-глава правления Нафтогаза (Фото:Нафтогаз)

Бывший глава правления НАК Нафтогаза Андрей Коболев не должен нести ответственность за решение наблюдательного совета НАК Нафтогаза Украины о присуждении премии, а также за дальнейшее утверждение и исполнение этого решения правительством.

Об этом говорится в подписанном последним составом независимых членов НАК Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден заявлении.



«Эти премии были одобрены единогласно всем составом совета, включая как независимые, так и члены, назначенные правительством Украины, представляющие его интересы», — отмечается в заявлении.

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Подписанты опровергли любой давление на наблюдательный совет в части принятия решения о премировании. По их словам, «такой беспрецедентный успех должен иметь беспрецедентный бонус в Украине».

В заявлении напоминается, что наблюдательный совет и правление очень тщательно обсудили свое решение, а все транзакции были осуществлены в соответствии с финансовым планом.

«Все протоколы и другие документы, которые, как мы предполагаем, доступны НАБУ от Нафтогаза, поэтому НАБУ сможет проверить все, что здесь сказано», — отмечается в документе.

Как сообщалось, 19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.

Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину, не скрывается от следствия и планирует «доказывать свою правоту».

Прокурор просит применить к экспредседателю правления Нафтогаза Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн.

Суд объявил перерыв до 23 января. Перед этим защита Коболева пригласила сутки ознакомиться с примерно 800 страницами подготовленных материалов, но суд ему отказал. Защита требовала отвода судьи, аргументировав это его «предвзятостью».

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