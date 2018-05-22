Бывшая "внучка" российского Сбербанка согласилась на слияние с банком Тигипко

Акционеры VS Банка (бывшей "внучки" Сбербанка) приняли решение присоединить финучреждение к ТАСкомбанку.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

Отмечается, что реорганизация банка путем присоединения начнется после получения разрешения Национального банка Украины.

Напомним, что российский Сбербанк продал львовский VS банк Тигипко в декабре прошлого года.

В мае этого года, в ТАСкомбанке заявляли о намерении присоединить львовский VS Банк.

Владельцем финансово-промышленной группы ТАС является бизнесмен Сергей Тигипко. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

ВиЭс банк (до декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн), ВиЭс банк - 34-е место (3,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.