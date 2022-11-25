«Это был блэкаут». Топ-менеджер ДТЭК об ущербе украинской энергетике от последних ракетных обстрелов и перспектив восстановления 25 ноября, 06:56 Эксклюзив НВ Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК (Фото:via facebook)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук об ущербе от очередной ракетной атаки, помощниках россиян и возобновлении электросети.



Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона рассказал, какой ущерб последняя атака россиян нанесла объектам его компании, кто может помогать оккупантам и как происходит восстановление работы электросети. НВ Бизнес выбрал из его рассказа самое интересное.



Видео дня

Об итогах атаки 23 ноября на объекты ДТЭК

23 ноября была уже четырнадцатая атака на наши предприятия. К сожалению, есть один пострадавший. С ним все в порядке — доставили в больницу. Ему оказана оперативная медицинская помощь.

Что касается оборудования предприятия, то оно имеет значительные повреждения, но мы видим, как его восстановить. На других предприятиях нашей компании, в которые не попали российские ракеты, мы уже возобновили работу после отключения. Все они уже начали производить электроэнергию и подавать ее в сеть. Сейчас у нас почти полный состав оборудования, работавшего до вчерашней атаки — все блоки наших станций работают почти на той мощности, которая была до начала обстрела.

О готовности к дальнейшим атакам

Как готовились, так и готовимся. Вместе с ВСУ, нашими работниками, местными администрациями, которые оказывают помощь. Конечно, враг меняет тактику. Но мы стараемся, чтобы ущерб, нанесенный обстрелами, был как можно меньше, а возможность восстановиться — как можно короче.

Об общей ситуации в энергосистеме

Ситуация в системе сложная, но контролируемая. Сейчас специалисты большого количества компаний, в том числе нашей, возвращают свет украинцам. Уже начались активные действия по отгрузке атомных блоков в сеть и они уже начали выдавать первые киловатты. Думаю, в ближайшие часы большинство потребителей можно будет заживить таким образом, чтобы по крайней мере выйти за рамки тотального отключения, которое началось со вчерашнего дня. То есть начнутся исключения по графику как до обстрелов, чтобы обеспечить экономию, но в любом случае не стопроцентный блекаут городов, регионов, сел и части областей.

Был ли блэкаут

Да, это был блэкаут. Сейчас мы смотрим, как система восстанавливается после блэкаута. Сработала автоматика — система выключилась. Энергетики стали возвращать ее к жизни сразу после окончания обстрелов. Но в целом система показывает свою способность восстанавливаться. То есть россияне своих целей не добились. Им не удалось отключить нас полностью. В общей сложности 97 бригад сейчас работают по территории Украины.

Куда целятся россияне

Они целятся по объектам теплоэлектростанций, гидроэлектростанций и, конечно, по подстанциям, через которые распределяется энергия. Они бьют и туда и туда, действуют по уже понятной схеме. Потому что многие объекты нашей компании уже были атакованы не раз.

О восстановлении в столице

Сейчас запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру — это вода, тепло. Где-то 30% населения у нас запитано в Киеве (по данным Виталия Кличко — около 40% на вечер четверга — НВ Бизнес).

Страдают все регионы

В целом по Украине нет городов, где все хорошо, не выключается свет и не было аварийных отключений. Но свет понемногу возвращается. Сложнее на левом берегу Днепра, если не говорить конкретные регионы и не помогать россиянам. Там количество разрушенных объектов немного больше, возможностей быстрее запитать — меньше.

Кто помогает российским военным

Много информации было доступно в Интернете еще до войны. Многие работали в украинской энергетике и учились в Украине, а работают сейчас в РФ. Поэтому найти кого-то, кто знает, как работает энергосистема несложно. Единственное, я думаю, что используется информация с места происшествия, чтобы понять, какой ущерб был нанесен. Я думаю, работают люди на месте, смотрят, что произошло, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Потому что объекты, которые не добили, извините за сленг, являются объектом следующих атак.