В том числе из России. Украинская инвесткомпания выходит из международной франшизы Burger King 19 марта, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Бургер Кинг Россия (Фото:investim.guru)

Инвесткомпания ICU выходит из международной франшизы Burger King на деятельность в странах СНГ, включая Украину и Россию.

18 марта 2022 года компания Restaurant Brands International (США), совместно с украинской инвесткомпанией ICU инвестировавшая во франшизу Burger King, объявила о своих планах по выходу из инвестиции.



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На запрос НВ Бизнес в ICU сообщили, что сразу после начала военного вторжения России в Украину группа ICU начала процесс выхода из международной франшизы Burger King на деятельность в странах СНГ, включая Украину.

«Как и весь цивилизованный международный бизнес, с началом вооруженного вторжения России в Украину, мы приняли решение о выходе из нашей инвестиции — международной франшизы Burger King. Соглашение находится на завершающем этапе», — об этом пресс-служба ICU сообщила еще 5 марта 2022 года. Процесс продолжается, сказали в компании.

Весь коллектив ICU работает над помощью стране — наши сотрудники в составе территориальной обороны, волонтерских групп. Мы привлекаем средства инвесторов для поддержки государственного бюджета и украинского народа и призываем украинский и международный бизнес максимально помогать своей стране всеми возможными способами.

Вчера компания Restaurant Brands заявила, что оператор ее 800 ресторанов в России Александр Колобов отказался закрывать заведения, несмотря на требования приостановить работу.

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