Правила закаленности. Четыре урока войны для бизнеса и страны 20 декабря, 09:00 Позиция Дарница

Война — это боль, страдание, кровь, жестокость. Война — это героизм, самопожертвование, несгибаемость духа, человечность. Война — это уроки. Вот что за это время я понял лично для себя.

Глеб Загорий, владелец фармацевтической компании "Дарница"

Институты больше не работают

Система институтов дала сбой. Мы собственными глазами увидели, чего действительно стоят Красный Крест, ООН, НАТО — и так до местных администраций. Украинцы за все эти долгие последние месяцы доказали, что могут работать на результат без формальных структур. Волонтеры и бизнесмены с помощью многих частных инициатив решают куда быстрее и эффективнее многие проблемы и задачи. Кое-где сознательно избегая формализации. Единственное, что всех объединяет, — ценности и цели, вокруг которых сплачивается отдельная команда или сообщество.

Видео дня

Еще некоторое время старые институты будут существовать. Часть из них преобразуется и перейдет в новую реальность. Остальные постепенно исчезнут. Возможно, пора услышать Каху Бендукидзе и отменить большинство институтов? Опередить эту тенденцию и дать украинскому обществу возможность снова сформировать то, что ему нужно. С той организационной структурой и бизнес-процессами, которые действительно необходимы.

Устойчивость системы в децентрализации и многообразии

Украинская энергетическая система, построенная во времена СССР, в результате войны оказалась в глубоком кризисе. Ибо имеет много больших уязвимых узлов.

Вероятно, ее можно восстановить. Но лучше уже сейчас начинать думать о том, как выстроить новую. С разными источниками — от атомной энергии до биотоплива, с глубокой децентрализацией, чтобы каждый дом или предприятие были частью единой системы и одновременно могли функционировать самостоятельно. Солнечные панели и ветрогенераторы должны стать обязательным элементом пейзажа. А о том, что такое энергоэффективность, детям следует рассказывать еще в начальной школе.

Быть здесь и сейчас

Ковид показал нам: можно эффективно работать онлайн, главное успевать на видеозвонки. Война перечеркнула этот опыт. Выигрывает и лучше адаптируется тот, кто круглосуточно на месте и принимает решение здесь и сейчас.

Да, Украина не слишком развита с точки зрения культуры бизнеса. По объективным причинам. Европейский или американский опыт корпоративного управления не работает. Но именно поэтому именно благодаря этой «неразвитости» через 10−15 лет мы увидим принципиально новый бизнес-ландшафт. Впереди будут те бизнесы, где собственник, соучредитель или акционер собственноручно держит штурвал на капитанском мостике в должности СЕО. Ибо только так можно принимать максимально быстро самые болезненные решения, не оглядываясь на кого-то еще. И именно поэтому самый важный последний, четвертый урок.

Лидеры — наше будущее

Следующие 10−15 лет есть шанс создать десятки и сотни персональных лидерских историй успеха. Именно персональных. Это в нашей ДНК: история Украины соткана из персональных лидерских кейсов. Потому это и есть будущее нашего бизнеса.

В результате войны мы окончательно оставим в прошлом ощущение собственной неполноценности — будь то по отношению к России или Западу. Потому что мы победили. Потому что перед нашими глазами примеры украинских лидеров. За ощущением собственного достоинства придет социальная, политическая и экономическая импортонезависимость. Экономическая — самая важная. В отдельных секторах мы увидим украинские Intel, Microsoft и Google.

Конечно, такие прорывы произойдут далеко не во всех сферах. Но, как показывает опыт Второй мировой и восстановления Европы, у такой большой страны, как наша, может быть 5−6 секторов экономики, в которых мы можем добиться успеха. И не просто успеха, а стать мировым трендсеттером.

Это и есть настоящая награда в войне. Залог нашего прогресса на следующем этапе роста, в новом экономическом цикле и в мире впереди.