Будет жестче, надоело. Гройсман потребовал проверить АМКУ

В АМКУ скоро могут заявится с проверкой от премьера

Правительство планирует поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Решение планируют принять на заседании в среду, 13 июня.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жестче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", - сказал премьер.

Он считает, что в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - добавил премьер.

Кроме того, он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что намерен инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева, если будет выявлен сговор для прикрытия контрабанды на таможне.