British American Tobacco вышла на украинский рынок с новым продуктом

glo будет продаваться через сеть фирменных магазинов и другие торговые точки

Британская табачная компания British American Tobacco (ВАТ) начинает продажи в Украине систем для нагревания табака glo.

Об этом заявили на пресс-конференции представители компании.

Украина – это 10-й рынок в мире, где ВАТ запустила glo. Концептуально glo разрабатывался как продукт с потенциально сниженным риском, в котором табак нагревается, а не горит. Как следствие – значительно снижается количество токсинов, а потребитель получает желаемый вкус, отмечают в компании.

"Мы разрабатывали электронное устройство glo и табачные неостики в течение четырех лет, чтобы быть уверенными в том, что они могут работать вместе как единая целостная система", – рассказал на пресс-конференции главный научный директор группы Бритиш Американ Тобакко Кристофер Проктор.

В отличие от сигарет, табачные стики Kent Neostik, предназначенные для использования исключительно с glo, нагреваются без горения при температуре 240±5 °C. Образующийся в результате нагревания аэрозоль содержит примерно на 90-95% меньше токсичных веществ в сравнении с дымом обычной сигареты, а также оставляет меньше запаха и не оставляет пепла в результате потребления.

Glo и Kent Neostik будут продаваться через сеть фирменных магазинов в Киеве и Львове, торговых центрах в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье, а также в крупнейших розничных сетях этих городов. Также у потребителя будет возможность заказать продукт онлайн на сайте компании или 7-дневный тест продукта для ознакомления.

В компании отметили, что продукт разработан в Великобритании при участии более 100 экспертов: ученых, инженеров, дизайнеров, табачных экспертов и токсикологов.

Бритиш Американ Тобакко Украина – международная компания с иностранными инвестициями в украинскую табачную промышленность, которая была основана в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. В Украине компания выпускает такие марки сигарет как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, Прилуки. Бритиш Американ Тобакко Украина экспортирует свою продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и магазины Duty-Free в крупнейших аэропортах мира.