Британской Salic разрешили купить крахмальный завод агрохолдинга Мрия

Антимонопольный комитет разрешил британской Salic UK Limited, которая является "дочкой" инвесткомпании The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) приобрести Самолусковский крахмальный завод агрохолдинга Мрия.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Salic получила разрешение купить недвижимость и земельные участки, которые принадлежат Самолусковский крахмальный завод (Гусятинский район Тернопольской обл.) и предназначены для производства крахмала.

Также АМКУ разрешил Salic купить активы, которые опосредованно принадлежат нидерландской компании MES Invest BV - нежилые здания и сооружения вместе с земельными участками, обслуживающие недвижимое имущество, предназначенное для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с хранением и обработкой сельскохозяйственных культур.

По информации Мрии, MES Invest BV является проектной компанией по данной сделке.

Напомним, что 12 сентября стороны заключили договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы. Позже Антимонопольный комитет разрешил саудовской компании приобрести Мрию.

После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией Salic - Continental Farmers Group.

Информированный источник The Financial Times рассказал, что Salic приобрела Мрию за $242 млн.

Также АМКУ разрешил британской Salic купить акции 11 предприятий агрохолдинга Мрия

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс длился с 2014 года.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Саудовская компания в последние годы часто сигнализировала об интересе к расширению. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которая приобрела мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board (CWB). Кроме того, Salic была одним из претендентов на покупку 9,9% доли в агроструктур Glencore Plc в 2016 году.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 150 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1 млрд.