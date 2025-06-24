Стали мировым лидером по разработкам. Британия будет выпускать БпЛА по украинским технологиям

24 июня, 11:53
Украинский дрон (Фото: REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер достигли знакового соглашения во время визита украинского президента на Даунинг-стрит.

Как сообщается на сайте правительства Британии, соглашение предусматривает обмен технологическими данными с украинского фронта с британскими производителями оборонной продукции.

Британское правительство отмечает, что Украина является мировым лидером в разработке и применении дроновых технологий, которые обновляются в среднем каждые шесть недель. Британские оборонные компании получат доступ к этим передовым разработкам и смогут быстро производить большое количество дронов для Украины.

Это поддержит как украинскую оборону, так и британские рабочие места. Соглашение рассчитано на три года и является частью 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, подписанного в январе.

Первые контракты планируют заключить уже в ближайшие недели. Великобритания также выделяет до 280 млн фунтов стерлингов двусторонней помощи Украине на 2025−2026 финансовый год для гуманитарных, энергетических и восстановительных программ

В целом британская невоенная поддержка Украины с начала вторжения превысила 5 млрд фунтов.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2025 года WSJ писало, что после того, как американские беспилотники «разочаровали» на поле боя, оборонные стартапы объединили усилия с украинскими производителями, чтобы создать лучшие, проверенные войной летательные аппараты для военных США.

15 марта Зеленский заявил, что украинская ракета Длинный Нептун прошла испытания и успешное боевое применение. Позже Зеленский объявил, что украинский дрон, способный совершать полеты на 3 тысячи километров, также прошел испытания.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях украинского дрона, способного совершать полеты на 3000 километров.

28 марта президент Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что Украина работает над увеличением производства дронов и максимальным ускорением ракетной программы.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Зеленского Александр Камышин заявил, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год.

По его словам, сейчас в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.

1 апреля пресс-служба платформы Brave1 сообщает, что ее разработчики провели масштабное испытание оптоволоконных FPV-дронов, способных летать на расстоянии более 20 км.

7 апреля 2025 года Зеленский рассказал об увеличении производства украинских дронов.

