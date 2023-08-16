Британские банки не хотят работать с компаниями, которые торгуют с Украиной 16 августа, 17:01 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

Британские банки закрывают счета местных компаний, торгующих с украинскими партнерами из-за страха перед антироссийскими санкциями и отмыванием денег.

Об этом сообщает POLITICO.



Сопредседатель Британско-Украинской Торговой Палаты (BUCC) Бейт Томс отметил, что британские компании все больше «боятся торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска потери банковских услуг.

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«Даже одна украинская транзакция может привести к закрытию счета», написал Томс. «Британские банки вообще отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговля с Украиной».

Банки подчеркивают необходимость соблюдения их юридических и регуляторных обязанностей, в частности по выполнению мер в рамках мер защиты Запада против России, оккупировавшей части Украины. Банки утверждают, что транзакции с регионами Украины, которые не контролирует правительство, сложные, и возможны задержки во время проверок. В то же время они отмечают, что торговля с Украиной не запрещена.

«Если торговля из Великобритании с Украиной станет невозможной для МСП [малого и среднего бизнеса], экономика Великобритании и Украины пострадает, угрожая способности Украины финансировать свою оборону и делая ее еще более зависимой от иностранной помощи», — предупредил Томс.

Он указывает, что «десятилетие назад» британские банки определили Украину как «рисковую юрисдикцию для сотрудничества их клиентов» — но отмечает, что «Украина с тех пор значительно улучшила свою правовую систему».

Еще одна бизнес-группа, с которой общались в POLITICO, Британско-Украинский Бизнес Совет — совместно созданный Лондонской Торговой и Промышленной Палатой еще в январе — согласилась, что чрезмерно осторожный подход британских банков мешает экономическим связям между двумя странами.

«Вмешательство британских банков имеет большое влияние на всех нас, кто делает все возможное, чтобы поддержать Украину в этот травматический период для страны», сказал Джеймс Ваткинс, секретарь Совета и руководитель политического отдела Лондонской Торговой и Промышленной Палаты.

Закрытие банковских счетов — «постоянная проблема для МСП Великобритании», добавил он, «не только в отношении Украины, но и различных других рынков».

Издание отмечает, что точный масштаб проблемы неизвестен, поскольку официальные данные не публикуются, а компании часто боятся обсуждать свои банковские трудности публично. Обе вышеупомянутые бизнес-группы привели много анекдотических примеров компаний, которым отказано в обслуживании банковских счетов, в открытии счетов либо отменены или задержек транзакций из-за операций с Украиной.

Проблемы для малого и среднего бизнеса Великобритании, который торгует с Украиной, существовали задолго до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но экспортеры утверждают, что они углубились с началом войны.