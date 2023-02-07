Благодаря скачку цен. Британская нефтегазовая компания ВР получила рекордную прибыль в прошлом году 7 февраля, 12:58 Сверхприбыли вызвали новые призывы к увеличению налогообложения сектора (Фото:Arnd Wiegmann / Reuters)

Британская нефтегазовая компания BP получила за 2022 год рекордную прибыль в размере $28 млрд. Это на 116% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Reuters, рекордная прибыль BP следует за аналогичными отчетами конкурентов — Shell, Exxon Mobil и Chevron на прошлой неделе после того, как цены на энергоносители резко выросли в результате вторжения России в Украину.



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Увеличения выручки хватило, чтобы перекрыть списание $25,5 млрд в прошлом году из-за выхода из совместного предприятия с Роснефтью и всех проектов в России сразу после начала полномасштабной войны в Украине.

Сверхприбыли повлекли за собой новые призывы к увеличению налогообложению сектора, поскольку домохозяйствам трудно оплачивать счета за электроэнергию.

В обновленной стратегии компания заявила, что увеличит ежегодные расходы на $ 1 млрд. как на возобновляемые источники энергии, так и на нефть и газ, сосредоточившись на разработке биотоплива с низким содержанием углерода и водорода.

Но BP ограничила планы по сокращению добычи нефти, заявив, что намерена добывать 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день до 2030 года, что на 25% меньше, чем в 2019 году по сравнению с предыдущими планами по сокращению добычи на 40%.

На фоне финансовых результатов 2022 года BP объявила о повышении размера дивидендов на 10% до $6 на акцию, а также об обратном выкупе акций в ближайшие три месяца на сумму $2,75 млрд.